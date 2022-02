Wesley und die Gebete

1 Stunde 43 Minuten

Wesleys Schwester ist schwer krank und es besteht kaum noch Hoffnung auf Heilung. In seiner Verzweiflung wendet Wesley sich an Gott: Er schreibt seine Gebete auf und wirft sie in die Gebetsbox seiner Kirche. Als der Junge jedoch sieht, dass der Pastor alle Gebetskärtchen ungelesen wegschmeißt, fasst er einen Plan: Er will heimlich die Gebetsanliegen der Gemeindemitglieder erfüllen. So hofft er, dass Gott auf ihn und seine kranke Schwester aufmerksam wird. Die zahlreichen erhörten Gebeten machen die Menschen im Ort glücklich. Doch wird auch Wesleys Gebet erhört werden?