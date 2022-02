Ein Tag in Tel Aviv - Israelnetz TV - Die Doku

23 Minuten

Nirgendwo auf der Welt gibt es - im Verhältnis zur Einwohnerzahl - so viele Start-ups wie in Israel. Das Zentrum der Hightech-Szene ist Tel Aviv. Warum ist das so? Was macht die Mittelmeermetropole aus, die sich weltoffen, modern und liberal gibt und so ganz anders ist als Jerusalem? Und was hat es eigentlich mit Berichten über ein Flugauto auf sich? Diesen und anderen Fragen geht Moderator Doron Schneider auf den Grund.