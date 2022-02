Ein Tag in der Knesset - Israelnetz TV - Die Doku

23 Minuten

Moderator Doron Schneider besucht die Knesset in Jerusalem - das israelische Parlament. Hier gibt es zahlreiche Kunstwerke wie die Chagall-Teppiche, die Begebenheiten aus biblischer und moderner Zeit des jüdischen Volkes zeigen. Doron Schneider erfährt etwas über die Geschichte des Gebäudes - dessen Name sich aus der Bibel ableitet. Und er spricht mit einer Ministerin über die Herausforderungen in der israelischen Politik.