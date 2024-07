Liebe ist nicht gleich Liebe (Manfred Müller, Joh 21,15-17)

"Petrus, liebst du mich?" - Diese Frage von Jesus lesen wir drei Mal kurz hintereinander in vielen Bibelübersetzungen. Diakon Manfred Müller schaut in seiner Andacht in den Ursprungstext und zeigt auf, dass in diesen drei Fragen vielfältige Arten von Liebe stecken.