Wo Seelsorge und Hilfe auf der Speisekarte steht - Pater Tobias und das Projekt LebensWert

Folge 21 15 Minuten

In Duisburg befindet sich das "Sham": ein syrisch-deutsches Restaurant mit einer bunten, orientalischen Speisekarte. Was dieses Restaurant mit dem Prämonstratenser Pater Tobias zu tun hat, davon erzählt diese Lebensweisen-Episode - und davon, wie Seelsorge an ganz besonderen Orten ihren Platz findet.