Bibelkunde: Sieben Wunder Jesu im Johannes-Evangelium (1/7)

Folge 227 25 Minuten

Als Zeichen werden die Wunder Jesu im Johannesevangelium beschrieben. Damit verweisen sie auf eine andere Dimension, in die Jesus uns führen will. Die erste Folge der 7-teiligen Reihe beschäftigt sich mit der Hochzeit zu Kana: Was kennzeichnet das Leben in der Gemeinschaft mit Jesus Christus?