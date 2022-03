Ein neues Kloster für Magdeburg - Wiederauferstehung im christlichen Brachland

Folge 22 13 Minuten

Nur 14 Prozent der Magdeburger sind getauft. Und dennoch, eine Handvoll Mönche hat sich aufgemacht, inmitten der Stadt ein neues Kloster zu bauen. In einer Zeit, in der immer mehr Klöster geschlossen werden, selbst in traditionell katholischen Regionen, soll in Magdeburg etwas Neues entstehen. Wer kommt auf eine solche Idee und was treibt die Mönche an?