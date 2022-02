Beten mit der Bibel - Die 30 Stunden Gebets-Challenge

38 Minuten

Das Gebet ist eines der wichtigsten Bestandteile des christlichen Lebens. Aber warum spielt es so eine große Rolle? Was sagt die Bibel dazu und wie kann sie das persönliche Beten inspirieren? Bibel TV Volontärin Mirjana möchte genau das in einer Gebets-Challenge herausfinden. 10 Tage. 30 Stunden Gebet. Dabei stehen ihr drei Freunde mit wertvollen Tipps und bewegenden Erfahrungen zur Seite: Ihr Großvater, der Fernsehpastor Wolfgang Wegert, ihre ehemalige Mädchenkreisleiterin Steffi und der aus Eritrea geflüchtete Meron. Wird Mirjana diese besondere Challenge meistern und wie wird das Beten sie verändern?