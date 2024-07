Die Kraft, die Gott zum Sterben schenkt (1/2)

Bisher ging es um die Predigt des Apostels Stephanus. In dieser Predigt spricht Wolfgang Wegert über Stephanus' Tod - die Steinigung. Wichtig ist ihm dabei, was der Tod des Stephanus für Folgen hatte. Außerdem hebt er hervor, was sein Sterben so besonders machte.