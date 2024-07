Die Kraft, die Gott zum Sterben schenkt (2/2)

"Fürchtet euch nicht vor dem Tod." Der zweite Teil dieser Reihe behandelt das Thema des ewigen Lebens in Gottes Angesicht, und die Botschaft, dass der Tod kein Ereignis ist, vor dem man sich fürchten muss. Pastor Wolfgang Wegert predigt anhand des Beispiels des Stephanus, dass die christliche Seele nach dem Ableben an die Seite Gottes gelangen wird und so ewig leben wird.