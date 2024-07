Echte Bekehrungen (2/2)

Philippus konnte einen äthiopischen Kämmerer in einem privaten Gespräch zum christlichen Glauben bekehren. So gelangte das Wort Gottes nach Afrika. Egal ob in einer öffentlichen Zeremonie oder einer Bekehrung im kleinen Kreis, mithilfe von Gottes Wort kann jeder Mensch zum christlichen Glauben bekehrt werden. Wichtig ist jedoch, dass das Herz und der Verstand für das Wort Gottes geöffnet sind. Nur so kann eine echte Bekehrung stattfinden. Pastor Christian Wegert spricht über dieses Thema und darüber, was man tun muss, um wirklich bekehrt zu sein.