Was Gott gereinigt hat, halte nicht für unrein (1/2)

Als Petrus in Joppe eines Tages auf seinem Dach betete, erschien ihm aus heiterem Himmel eine Vision, die nicht nur für ihn, sondern für die gesamte Christenheit weitreichende Folgen hatte. Was für eine Vision das war und wie genau sie sowohl damals als auch heute noch Klarheit ins Ungewisse bringt, zeigt Wolfgang Wegert in der heutigen Predigt.