Wie der Heilige Geist Tote erweckt

Folge 1211 26 Minuten

Pfingsten steht vor der Tür, doch leider bedeutet dieses Fest für Viele nur noch ein weiterer freier Tag. Was genau ist an Pfingsten passiert? Und warum ist dieses Fest so wichtig für den christlichen Glauben? Pastor Wolfgang Wegert spricht über die Bedeutung des Pfingstfestes für die christliche Gemeinschaft.