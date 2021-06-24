Die Tür des Glaubens (2/2)
Paulus und Barnabas besuchten neu gegründete Gemeinden und klärten sie über viele Dinge auf. Nachdem sie zur Gemeinde in Antiochia zurückgekehrt waren, schrieben sie einen Bericht darüber, was sie gesehen hatten. Pastor Wolfgang Wegert erzählt in seiner Predigt, was der Inhalt dieses Berichts ist und was den beiden Missionaren auf dem Herzen lag.
Klicken Sie auf einen Vers, um alle Videos zu dieser Bibelstelle zu sehen.
