Das Apostelkonzil - durch Glauben allein (1/2)

Viele denken, dass gute Taten ihnen die Ewigkeit garantieren. Doch das Evangelium hat eine andere Botschaft: Paulus schreibt in seinen Briefen, dass man durch Christus und Gnade allein zu Gott kommen kann. Was das genau bedeutet, erklärt Christian Wegert in seiner Predigt.