"Was muss ich tun, um gerettet zu werden?" (1/2)

In der Bibel als Paulus und Silas in Philippi eine Magd auf offener Straße von einem bösen Geist befreien, gerät die Masse in Aufruhr und lässt sie bestrafen und in das Gefängnis werfen. Völlig geschunden und in Schmerzen beginnen die beiden in der Nacht dennoch, Gott zu loben. Christian Wegert spricht darüber, was die beiden dazu bewegt hat, in so einer Situation Hoffnung und Freude zu behalten und wie auch wir Christen heutzutage dieselbe Freude behalten können.