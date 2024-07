"Was muss ich tun, um gerettet zu werden?" (2/2)

"Was muss ich tun, um gerettet zu werden?" Diese Frage stellt in der Bibel der römische Kerkermeister Paulus und Silas, nachdem sich die Gefängnistüren durch ein übernatürliches Erdbeben geöffnet haben. Christian Wegert beantwortet in seiner Predigt eben diese Frage, die heute genauso aktuell ist wie damals.