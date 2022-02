Pastor Rimon aus Syrien: Von der Polizei gefoltert

Folge 68 24 Minuten

Rimon ist ein junger Pastor, der nur eines möchte: Jesus zu den Menschen bringen. Er gründet in Nordsyrien eine Gemeinde. Dies ist den Christen in Syrien vor 2011 erlaubt - doch missionieren ist verboten. Als in den Medien bekannt wird, dass muslimische Kurden sich von Rimon taufen ließen, wird er verhaftet und gefoltert.