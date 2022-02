Folge 471 40 Minuten

Sie ist eine echte Prinzessin, obwohl gar nicht mit blauem Blut geboren. Aber eines Tages kam bei Isabel der Traumprinz vorbei. Und der nahm sie mit auf sein Schloss. Was aber so traumhaft begann, war dann auch immer wieder geprägt von Enttäuschung und unerfüllten Wünschen. Davon erzählt Isabel Prinzessin zu Löwenstein. In der Predigt möchte Pfarrer Heiko Bräuning eine neue Sprache lernen. Und hat doch große Mühe damit. Es geht nur mit Hilfsmitteln. Bis dann plötzlich ein alter Psalm auch in seine Situation hineinspricht: "Eine neue Sprache hörte ich, die ich bisher nicht kannte (...)." Schöne Sprache, schwere Sprache!