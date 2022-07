Menschenwürde

Folge 1 20 Minuten

"Die Würde des Menschen ist unantastbar." Mit diesem Satz beginnt das deutsche Grundgesetz. Doch warum ist Menschenwürde so wichtig, dass sie in unserer Verfassung verankert wurde? Und was bedeutet das eigentlich: unantastbar? Daniel Schneider begibt sich auf eine Reise durchs Land, um diesen Fragen auf den Grund zu gehen und spricht dabei mit Menschen, die sich mit Menschenrechten auskennen - und auch aus eigener Erfahrung wissen, wie es ist, rechtlos zu sein.