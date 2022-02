Folge 3 20 Minuten

In Deutschland herrscht Religionsfreiheit: Jeder Mensch darf nach seinem Gewissen wählen, welcher Religion oder Weltanschauung er angehören möchte und darf seinen Glauben öffentlich leben, allein oder in Gemeinschaft. Niemand darf wegen seiner Religion benachteiligt werden. Doch wo endet die Religionsfreiheit, wo ist sie bedroht und was hat es mit einer Staatsreligion auf sich? Daniel Schneider forscht diesen Fragen mithilfe der Politikstudentin Esther nach. Außerdem fragt er Vertreter verschiedener religiöser Gruppen, was ihnen bei der Religionsfreiheit besonders wichtig ist.