Mensch sein. Warum bin ich süchtig?

Computerspiel, Nikotin, Alkohol oder illegale Drogen: Sucht ist in Deutschland eine weit verbreitete Krankheit, die in verschiedenen Formen und mit verschiedenen Krankheitsbildern auftritt. Durch Interviews mit Suchtpatienten wird verdeutlicht, welche Hintergründe es für eine Flucht in die Sucht gibt und wie verbreitet diese Krankheit tatsächlich ist.