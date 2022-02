Freut euch! 15 Meckenheimer Chöre singen und spielen zur Weihnachtsgeschichte

44 Minuten

Rund 380 Sängerinnen und Sänger aus 15 Meckenheimer Chören singen Weihnachtsmusik-Klassiker wie "Zu Bethlehem geboren", "Mary, did you know" und "Stille Nacht". Zu Bildern einer Meckenheimer Krippe liest Schauspielerin Karyn von Osthold die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium.