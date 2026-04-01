Bus nach Süden

Monica bekommt ihren ersten Auftrag als Sozialarbeitsengel. Der Junge David hat viele Probleme und ist äußerst verschlossen. Es dauert eine Weile, bis Monica herausfindet, was wirklich mit David und seiner Familie los ist. Jetzt will sie dringend Davids verschwundene Mutter finden. Doch diese Lösungsidee stößt bei Monicas Ausbilderin Tess nicht gerade auf Begeisterung. Mit gutem Grund - denn die Lage ist verzwackter, als es zunächst den Anschein hat.