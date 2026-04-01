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Bus nach Süden
Staffel 1 Folge 1
44 Minuten
Monica bekommt ihren ersten Auftrag als Sozialarbeitsengel. Der Junge David hat viele Probleme und ist äußerst verschlossen. Es dauert eine Weile, bis Monica herausfindet, was wirklich mit David und seiner Familie los ist. Jetzt will sie dringend Davids verschwundene Mutter finden. Doch diese Lösungsidee stößt bei Monicas Ausbilderin Tess nicht gerade auf Begeisterung. Mit gutem Grund - denn die Lage ist verzwackter, als es zunächst den Anschein hat.
Zusatzinformationen
Serie: Ein Hauch von Himmel
Genre: Serie
Jahr: 1994-1994
Verfügbar bis: 06.04.2026 um 19:15 Uhr