Die Abenteuer des kleinen Schuhmachers Lapitch

1 Stunde 28 Minuten

Lapitch ist ein ausgelassener und tüchtiger Junge. Da er keine Eltern mehr hat, wohnt und arbeitet er bei einem Schuhmacher und seiner Frau. Dieser ist ein fieser Geselle und benachteiligt Lapitch, wo es nur geht, seine Frau aber ist warmherzig und freundlich zu dem Jungen. Als dem Schuhmacher eines Tages neue Stiefel für einen Kunden zu klein geraten, beschließt Lapitch zu helfen und die Schuhe einzulaufen. Und was gäbe es für eine bessere Möglichkeit, dies zu tun, als damit die Welt zu bereisen und Menschen zu helfen, die in Not sind? So macht sich Lapitch auf den Weg … Nach einem kroatischen Kinderbestseller.