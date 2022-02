Warum ich... an Jesus glaube

Folge 20 6 Minuten

Gründe, warum man an Jesus glaubt, sind so individuell wie jede einzelne Person. Aber der Kern eines jeden Grundes ist der gleiche: Jesus ist der Sohn Gottes und der Retter der Menschheit. Gabriel Häsler erklärt hier seinen persönlichen Weg zu Jesus und die Gründe, warum er an Jesus glaubt.