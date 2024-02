Warum ich ... weiß, dass ich in den Himmel komme

"Lebst du so, dass du dir sicher sein kannst, nach dem Tod in den Himmel zu kommen?" Gabriel Häsler ist sich darüber sicher. Er wird in den Himmel kommen, in Gottes ewigem Leben verweilen dürfen. Warum er sich so sicher ist, erklärt er hier.