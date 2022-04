Staffel 2 Folge 2 44 Minuten

Der Polizist Zack Bennett wird, nachdem er im Dienst angeschossen wurde, tablettensüchtig. Bei dem Versuch seine Sucht geheimzuhalten, bringt er jedoch sich und andere in große Gefahr. Monica versucht, ihm als seine neue Partnerin zu helfen, sich helfen zu lassen. Und das ist gar nicht so einfach. Sogar Tess hat eine Uniform angezogen, um in der Funkzentrale mitzuhelfen. Gaststar Joe Penny ist vor allem durch seine Rolle in "Trio mit vier Fäusten" bekannt.