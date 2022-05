Der große Knall

Staffel 2 Folge 9 44 Minuten

Als Monica einen Geldschein auf der Straße findet, ahnt sie nicht, dass sie am Beginn ihres nächsten Auftrags steht. Gemeinsam mit Tess soll sie einem machthungrigen und geldgierigen Bankier zeigen, dass es im Leben mehr gibt als Geld. Doch Vertrauen und Glaube sind an diesem schicksalhaften Tag in der Bank nicht nur für ihn Fremdworte. Können Tess und Monica ihn die Liebe Gottes erleben lassen und ihm zeigen, was im Leben wirklich zählt?