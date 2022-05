Staffel 2 Folge 11 44 Minuten

Das Treiben eines Scharlatans bringt Monica und Tess zurück zu den Brüdern Joey und Wayne. Ein falscher Pastor will das Wunder, das an Weihnachten in der Kirche der kleinen Gemeinde stattgefunden hat, missbrauchen. Wayne zweifelt ohnehin an dem, was er an Weihnachten erlebt hat. Und das Auftauchen des falschen Predigers bringt für ihn einen dramatischen Schatten der Vergangenheit zurück. Können Monica und Tess Wayne und Joey helfen, dem Scharlatan das Handwerk zu legen?