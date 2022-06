Julias Chance (1/2)

Staffel 3 Folge 11 44 Minuten

Julia ist drogenabhängig und lebt als Prostituierte auf der Straße. Tess, Monica und Andrew sollen ihr helfen, die Chance zu ergreifen, ihr Leben wieder in Ordnung zu bringen. Doch Julia fällt es schwer, an Gottes Liebe und Vergebung zu glauben. Dafür hat sie in ihrem Leben zu oft die falsche Entscheidung getroffen. Können Tess, Monica und Andrew zu ihr durchdringen?