Mit anderen Augen (1/2)

Staffel 3 Folge 20 44 Minuten

Tess kehrt zur Familie Greene zurück, um den 16-jährigen Josh abzuholen. Gott hat einen besonderen Auftrag für ihn: Er soll der plötzlich erblindeten Monica helfen, während sie darauf wartet, ihre neue Mission gezeigt zu bekommen. Unterwegs treffen sie auf Michael Burns, einen jungen Mann aus reichem Haus, der in seinem Leben noch nie etwas zu Ende gebracht hat. Mehrere Studiengänge hat er abgebrochen und weder einen Job noch eine Freundin hält er länger als einen Monat. Nun soll er sich bewähren, indem er für seinen Großvater einen Kaufhaus-Komplex in einem heruntergekommenen Viertel von Denver verwaltet. Gut, dass er himmlischen Beistand hat, denn nicht alle Bewohner des Viertels sind froh, ihn zu sehen. In Gastrollen brillieren unter anderem Loretta Devine und Jenifer Lewis.