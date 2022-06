Mit anderen Augen (2/2)

Staffel 3 Folge 21 44 Minuten

Bei einem Angriff gewalttätiger Gangmitglieder werden Mary, Anderson und Josh angeschossen. Tess ruft Joshs Eltern ins Krankenhaus und versucht ihnen Mut und Gottvertrauen zu vermitteln. Dort trifft Vater Russell auch seinen alten Feind aus Militärzeiten, Anderson Walker, wieder, der seinem Sohn das Leben gerettet hat. Was kann nur Gottes Plan in diesem Chaos sein? Monica begreift langsam, warum sie vorübergehend erblindet ist und warum Gott Michael Burns in dieses Stadtviertel geführt hat. Wird sie Michael die Augen dafür öffnen können oder wird er wieder vor einer unangenehmen Situation davonlaufen, wie er es bisher immer getan hat?