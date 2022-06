Freiwillige vor!

Staffel 4 Folge 3 44 Minuten

Ein hoffnungsloser Fall - das ist der 15-jährige wiederholte Autodieb Jason in den Augen seiner Mutter und der Mitarbeiter des Jugendamts. Eine kriminelle Laufbahn und ein früher Tod scheinen ihm gewiss. Im Jugendarrest bietet sich für ihn eine letzte Chance, als Monica, Tess und Andrew Freiwillige für ein Projekt suchen, bei dem schwer erziehbare Jugendliche in einem Heim für behinderte Kinder aushelfen sollen. Wird Jason sich darauf einlassen und kann Monica ihm klarmachen, dass es in Gottes Augen keine hoffnungslosen Fälle gibt?