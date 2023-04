Das Gespenst der Freiheit (1+2)

Staffel 4 Folge 27 1 Stunde 29 Minuten

Edward Tanner ist ein smarter New Yorker Geschäftsmann, der sein Geld mit der Produktion von Kinderspielzeug verdient. Sein Freund und Geschäftspartner Alex möchte eine Kooperation mit einer Firma in China beginnen und hat Monica zu diesem Zweck als Handelsberaterin engagiert. Die Chinesin Jean Chang, die ebenfalls in der Firma arbeitet, soll als Dolmetscherin mit nach China reisen und den Deal aushandeln. Doch Jean hat Angst mitzukommen. Sie hatte 1989 an den Studentenprotesten für Freiheit und Demokratie auf dem Platz des Himmlischen Friedens teilgenommen, der von der Regierung brutal niedergeschlagen wurde. Jean gelang die Flucht, aber ihren Mann, ihre kleine Tochter und ihren Freund George hat sie nie wiedergefunden. Bei einer Einreise nach China würden ihr Verhaftung und Tod drohen. Dann findet Monica einen Hinweis, dass Jeans Tochter möglicherweise noch lebt und kann Edward überreden, Jean bei der Suche zu helfen. Gemeinsam machen sie sich auf die gefährliche Reise ins Ungewisse.