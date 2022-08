Verlorene Seelen (2/2)

Staffel 5 Folge 3 44 Minuten

Sandra hat Nathaniel entführt, doch ist sie wirklich so böse, wie es den Anschein hat? Claire besucht als freiwillige Helferin Darleene, die in der Todeszelle sitzt. Was anfänglich eigentlich nur gemeinsames Lesen hätte sein soll, entwickelt sich zu viel mehr. Gemeinsam mit ihrer Tochter Dina entdeckt Claire, was hinter der rauen Fassade Darleens steckt. Natürlich versuchen auch Tess, Monica und Andrew die verlorenen Seelen dieses Auftrags zu retten.