Ein himmlisches Programm

Staffel 5 Folge 14 44 Minuten

Monica soll den Chef eines Fernsehsenders davon überzeugen, seinem alten Traum wieder nachzugehen. T. K. McKenna ist ein erfolgsorientierter Mensch - für die guten Quoten seines Senders lässt er eine schockierende Serie produzieren, in der Fahrzeuge explodieren. Mal wieder etwas übereifrig schlägt Monica ihm vor, stattdessen eine Sendung über Engel zu produzieren. McKenna belacht diese Idee, doch was geschieht, als ein Zuschauer seine Schock-Serie als Vorbild nimmt, und tatsächlich einen Bus entführt und in die Luft jagt? Wird McKenna etwas an seinem Sender ändern? Wird er dem Traum nachjagen, den er für das große Geld aufgegeben hat?