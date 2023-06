Eine ganz große Sache

Bart Ewing finanziert sein Leben und das seiner Tochter Hayley durch Trickbetrug. Hayleys größtes Hobby ist das Eislaufen, doch mit dem gaunerischen Lebensstil der Familie hat sie nie die Möglichkeit, lange an einem Ort zu üben. Als die beiden in Salt Lake City verweilen, lernt Hayley die junge Eiskunstläuferin Alex kennen, die ihr Unterricht anbietet. Bart erlaubt Hayley, eine Weile dort zu trainieren - denn er hat die Aussicht, an das Geld von Alex' Vater heranzukommen, dem die Eislaufhalle gehört. Als Barts Diebstahl jedoch auffällt, gerät nicht nur er in Schwierigkeiten, sondern auch seine Tochter. Monica versucht, ihn davon zu überzeugen, endlich Verantwortung für seine Taten zu übernehmen und die Liebe vor die Gier zu stellen.