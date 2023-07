Heimatlos

In einem neuen Auftrag arbeitet Monica als Buchhalterin für den Fabrikbesitzer Nick Stratton. Der Mann ist ein verbitterter Veteran aus dem Vietnamkrieg, der noch heute mit Hass auf jeden Vietnamesen erfüllt ist. Seinen Zorn lässt er an seinen vietnamesischen Angestellten aus, die unter unmenschlichen Bedingungen bei ihm arbeiten, um die amerikanische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Monica versucht, herauszufinden, welche Erlebnisse Nick dazu geführt haben, bis heute einen Groll gegen ein gesamtes Land zu hegen. Das Unglück nimmt seinen Lauf, als Nick erfährt, dass seine Firma 50.000 Dollar an Steuerschulden hat, die er nicht nachzahlen kann. In einem Anfall von Zorn feuert Nick alle seine Mitarbeiter und entscheidet, die Fabrik in die Luft zu sprengen. Ausgerechnet eine seiner Angestellten bekommt dies mit - wird sie ihn rechtzeitig retten können?