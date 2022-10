Die Bruderschaft

Staffel 7 Folge 2 44 Minuten

Max Rigney beginnt, an dem College zu studieren, an dem auch sein reicher Vater Samuel früher studiert hat. Das kann er aber nur, weil sein Vater zahlt. Mit diesem "Geschenk" kommen jedoch auch Verpflichtungen. Max' Vater erwartet von ihm, genau die Kurse zu belegen, die ihn zu einem erfolgreichen Geschäftsmann gemacht haben und darüber hinaus soll Max in die Studentenverbindung eintreten, in der sein Vater früher Präsident war. Max freundet sich schnell mit seinen zwei Zimmergenossen an. Auch die beiden wollen Teil der Bruderschaft werden, doch Max gerät schon bald in einen inneren Konflikt. Weder gefallen ihm die Kurse, noch gefällt ihm die Studentenverbindung, in der nur getrunken wird und andere misshandelt werden. Als seine beiden Freunde beim Aufnahmeritual gezwungen werden, sich bewusstlos zu trinken, steht Max vor der Entscheidung: Duldet er diese Verbrechen still oder stellt er sich gegen seinen Vater und dessen Vorstellungen? Monica, Tess, Andrew und Rafael helfen ihm bei seiner Entscheidung.