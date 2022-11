Ein Lied für die Ewigkeit (2/2)

Staffel 7 Folge 25 44 Minuten

Monicas Mission, die Winslow-Familie wieder zusammenzubringen, geht weiter: Nachdem es ihr gelungen ist, den vermissten Jed Winslow zu finden und ihn zu seiner psychisch-verwirrten Schwägerin Diana zu bringen, erinnert sich diese wieder an den Auslöser ihres Traumas. Bei einem Busunglück vor drei Jahren war ihr Sohn Danny zusammen mit vielen weiteren Familienmitgliedern gestorben. Ihr Mann Joshua liegt seitdem hirntot im Krankenhaus und wird nur von Maschinen am Leben erhalten. Seine Eltern haben den Unfall überlebt und weichen nicht von seiner Seite. Vor allem Vater Carter ist verbittert, hadert insgeheim mit seinem Glauben und weigert sich, seinen jüngeren Sohn Jed wiederzusehen. Diana ist wieder bei klarem Verstand und setzt alles daran, die Familie zu versöhnen. Die Engel packen kräftig mit an, denn es gibt noch weitere beteiligte Personen, die eine neue Perspektive im Leben benötigen…