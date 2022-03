Minute By Minute

Staffel 8 Folge 18 44 Minuten

Schwester Theodore Clare (Mary McDonnell) arbeitet als Lehrerin an einer katholischen High School und ist eine gottesfürchtige Frau. An einem Morgen erscheint ihr Monica mit einer ernsten Botschaft: Drei Schüler haben etwas Schreckliches vor: Während der morgendlichen Messe wollen sie Bomben in der Schule verteilen und diese hochgehen lassen, wenn die Schule beginnt. Der Grund? Rache dafür, dass sie von Mitschülern ausgegrenzt und verletzt werden. Monica weiß, dass es Schwester Theodore ist, die die Jungen aufhalten kann. Doch wird ihr das noch rechtzeitig gelingen?