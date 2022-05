Falscher Ruhm

Staffel 9 Folge 2 44 Minuten

Ed Gold ist Büroangestellter und mit seinem Beruf unzufrieden. Nicht nur verdient er zu wenig für seine Leistungen, sie werden ihm auch nicht anerkannt. Als er eines Tages von der Arbeit nach Hause fährt, verändert sein Leben sich von jetzt auf gleich. In einer eingestürzten Miene findet er Marla Falstaff, die dringend Hilfe benötigt. Er nimmt seinen Mut zusammen, geht zu ihr, und hindert die Miene 5 Stunden daran, über ihnen einzustürzen. Für seine eigentlich menschenunmögliche Tat wird er in den Medien als Held bekannt. Doch Ed wiegt sich in falschem Ruhm - denn nicht er allein hat die Miene am Einstürzen gehindert - damals bat er Gott um Hilfe, und Gott sandte einen Engel. Ed Gold (Grant Shaud) Marla Falstaff (Rachel Luttrell) Gwen Gold (Romy Rosemont)