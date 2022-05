Im Anfang war das Wort

Staffel 9 Folge 4 44 Minuten

Charlee Wells ist ein junges Mädchen mit vielen Sorgen. In ihrer Schule muss sie in eine Sonderklasse gehen, weil sie unter einer Zwangsstörung leidet, die sie stark im Alltag einschränkt. Ihr Vater Rolando unterstützt sie so gut er kann, doch auch er hütet ein Geheimnis. Als Monica den Auftrag erhält, sich um die kleine Familie zu kümmern, erkennt sie sofort, dass Charlee das Potenzial hat, trotz ihrer Einschänkungen Großes zu erreichen. Doch auch Charlee muss das erkennen. Auf dem Weg dahin müssen viele Hürden überwunden werden.