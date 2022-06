Steh zu dir

Staffel 9 Folge 7 44 Minuten

Ein neuer Auftrag führt Monica, Andrew und Gloria zu Annie und Natalie Tate. Annie arbeitet jeden Abend hart in einer Bar, um ihrer Tochter ein halbwegs schönes Leben zu finanzieren. Doch der 16-jährigen Annie scheint das nicht zu reichen. Sie glaubt, ihren Traum davon, an der Yale-University zu studieren, nur erreichen zu können, wenn sie sich mit reichen Freunden abgibt und denen vorgibt, ebenfalls aus reichem Hause zu stammen. Doch Lügen haben kurze Beine und so muss auch Annie bald feststellen, dass ihre Tochter ein Doppelleben führt. Werden die Engel zwischen Mutter und Tochter vermitteln können?