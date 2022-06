Vergiss mich nicht (1/2)

Staffel 9 Folge 9 44 Minuten

Die Wege des Herrn sind unergründlich. Das muss Monica bei ihrem neuen Auftrag wieder feststellen. Gemeinsam mit Tess soll sie sich um David Satterfield kümmern - Familienvater, Geschäftsführer und Vollzeit-Workaholic. Für Monica ist sofort klar, was das Ziel dieses Auftrages ist - David daran erinnern, dass die Priorität im Leben die Familie sein sollte, nicht die Arbeit. Doch dann kommt alles ganz anders. Tess erkrankt an Alzheimer und die Symptome schreiten schnell voran. Völlig verzweifelt wendet Monica sich an Gott - warum geschieht das alles? Hat es womöglich etwas mit ihrem Auftrag zu tun?