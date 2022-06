Vergiss mich nicht (2/2)

Staffel 9 Folge 10 44 Minuten

Tess' Alzheimer-Erkrankung schreitet weiter voran und langsam ist Monica am verzweifeln. Auch die anderen Engel beginnen, sich Sorgen zu machen, doch das heißt nicht, dass sie frei haben. Im Gegenteil - Monica wird zu einem alten Bekannten gesandt. Vor sieben Jahren half sie Kevin Greeley dabei, Gottes Plan für sein Leben zu entdecken. Dieser Weg führte ihn dazu, den kleinen Nathan aufzunehmen, einen Waisen, der auf der Straße zurückgelassen wurde. Heute will er Nathan adoptieren, doch plötzlich taucht seine leibliche Mutter auf und will ihren Sohn zurück haben. Monica rät Kevin, Nathan loszulassen und auf Gott zu vertrauen. Vielleicht ist das ein Rat, den sie sich diesmal auch selbst zu Herzen nehmen muss.