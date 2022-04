Der mexikanische Zionist

Folge 159 25 Minuten

Raùl Reyes ist gebürtiger Mexikaner. Er lebt seit über 25 Jahren in Deutschland. Mit seiner Frau Meike unterhält er das Lebenshilfehaus Casa-Betel für Menschen mit Suchtproblemen. Die zwei leiten auch eine christliche Gemeinde in Neumünster. Eines Tages entdecken sie die jüdischen Wurzeln ihres christlichen Glaubens und erhalten die Vision, ein ähnliches Gästehaus auch in Israel zu führen.