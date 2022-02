Keramat aus dem Iran: Der Angst entkommen

Folge 74 24 Minuten

Keramat wird eingesperrt, verhört und geschlagen - sein Vergehen: Er hat Christen als Freunde. Der Iraner selbst glaubte nicht an Gott. Angst krallt sich in seine Seele, Albträume plagen ihn. Er will nicht mehr leben. Dann macht er sich auf den Weg in die Freiheit - doch sie scheint verschlossen. Erst ein Gebet und Jesus selbst öffnen ihm Grenzen.