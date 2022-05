Die Liebe, die heilt - Professor Moscati - Arzt und Engel der Armen (1/2)

1 Stunde 40 Minuten

Neapel, Anfang des 20. Jahrhunderts. Giuseppe Moscati und sein Freund Giorgio Piromallo sind zwei frisch approbierte Ärzte, die ihren ersten Job im Krankenhaus suchen. Als Sohn eines angesehenen Arztes folgt Giorgio der Familientradition, während Giuseppe in dieser Tätigkeit Berufung und Leidenschaft sieht. Moscati hat Schwierigkeiten damit, sich an die vorgegebenen Regeln anzupassen und widmet sich seinen Patienten gerne länger als die üblichen sieben Minuten. Je mehr er seine Selbstlosigkeit und Umsicht in den Krankenhausalltag einbringt, desto mehr wird er herausgefordert, sich selbst treu zu bleiben ...